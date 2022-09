Dichter in Russland von Polizisten vergewaltigt

Der russische Dichter und Aktivist Artyom Kamardin (31) wurde am Montag in Moskau festgenommen, nachdem er Gedichte rezitiert hatte, in denen er die Invasion von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine verurteilte. Laut seinem Anwalt Leonid Solovyov wurde Kamardin bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung von den Beamten geschlagen und mit einer Hantel vergewaltigt.