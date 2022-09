Tiefschwarz, aber nur in 16 Orten kein ÖVP-Minus

SPÖ-„Absolute“ in zwei Gemeinden

Die SPÖ kam nur in zwei Gemeinden über 50 Prozent - und zwar in Sellrain (in der Heimatgemeinde von Parteichef Georg Dornauer erreichte sie 58,51 Prozent) und Gries im Sellrain (50,89 Prozent). Den größten Stimmenzuwachs bescherte der SPÖ St. Sigmund im Sellrain mit 24,92 Prozentpunkten (Ergebnis: 40,52 Prozent). In nur neun Gemeinden war die SPÖ stärkste Partei. Am schwächsten schnitt die SPÖ in der ÖVP-Hochburg Gramais ab - dort ging sie leer aus (-4,55 Prozentpunkte). Den größten Verlust fuhr sie in Dölsach ein, wo das Minus 12,92 Prozentpunkte betrug (Ergebnis: 16,48 Prozent). Weniger als 30 Prozent erzielte die Sozialdemokratie in 272 der Gemeinden. In 58 Orten kamen die Sozialdemokraten sogar auf nur unter zehn Prozent.