Die Krise trifft auch Oberflächenveredler Collini

Blum ist zudem einer der wichtigsten Kunden des Oberflächenveredlers, der weltweit 14 Standorte betreibt. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann sich die Nachfragerückgänge bei Blum auch auf Collini auswirken. Als Gegenmaßnahme wird Collini nun vorerst an den beiden Vorarlberger Standorten in Hohenems und Bludesch angepasst an die jeweilige Auftragslage einzelne Schichten aussetzen und über Zeitausgleichskonten kompensieren.