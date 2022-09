Sicherheitszone errichtet: „Loch“ in Nord Stream 2

Nord Stream 2 wird aufgrund der Sanktionen gegen Russland zwar nicht zum Gasimport verwendet, ist aber dennoch mit Gas gefüllt. Es sei ein Druckverlust in Röhre A festgestellt worden, die zuständigen Marinebehörden in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland seien sofort informiert worden, teilte der Sprecher des Pipeline-Betreibers Nord Stream 2 AG, Ulrich Lissek, am Montag mit. Die Untersuchung des Vorfalls dauere an.