Rumäne (34) bei Autokauf in Tirol ausgeraubt

Gegen 1.50 Uhr am 26.9.2022 befanden sich zwei Rumänen (34, 40) auf einem Parkplatz einer Autobahntankstelle auf der A13 in Gries am Brenner. Sie wollen nach eigenen Angaben einen Autokauf abwickeln. Zuvor sei dies über eine Verkaufsplattform fixiert worden. Doch es kam alles ganz anders.