Anton aus Tirol | Trio infernal

Trio infernal. Wenn sich die Menschen von der Politik missverstanden fühlen, wenn die Polarisierung auf die weiter zugespitzt wird, dann passiert offensichtlich, was sich am Sonntag in Italien zutrug: Dann kann eine rechte Allianz mit einer Post-Faschistin wie Giorgia Meloni an der Spitze die Macht übernehmen. Was die Italiener und uns Europäer nun erwartet, damit beschäftigt sich „Krone“-Außenpolitiker Kurt Seinitz. Er rechnet nun zwar nicht damit, dass es eine Rückkehr zum Faschismus in Italien geben werde, sondern eher eine Hinwendung zu einem Trump-Nationalismus. „Italien zuerst“ werde auch beim Schuldenmachen auf Kosten des Euro gelten. Die größte Groteske aber sei, dass ausgerechnet die „Wandelnde Mumienmaske“ Berlusconi in diesem neuen Regierungsbündnis „den moderaten, EU-freundlichen Teil in dem Trio infernal darstellt“. Ja, dieses Trio infernal - es wird Italien, aber allen anderen EU-Ländern wie Österreich einiges aufzulösen geben.