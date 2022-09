Ohne Hilfe geht in Hochschulen bald das Licht aus

Gefahr für Wirtschaftsstandort

Und die Probleme sind hausgemacht. Die Bundesförderung pro Studienplatz hat von 1993 bis heute gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI) 36 Prozent an Wert verloren. Das Finanzloch beträgt 22 Millionen Euro - Peanuts im Vergleich zu den Coronahilfen in Milliardenhöhe. Und die Teuerungen sind nicht nur eine Gefahr für den Bildungsstandort Wien. Ohne die jährlich rund 1000 Fachkräfte, die die Wiener Fachhochschulen absolvieren, ist auch der Wirtschaftsstandort in Gefahr.