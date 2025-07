„Verein Heimat und Kultur“ hat keines von beiden

Damit bliebe noch die Heimat als zweiter Vereinszweck übrig. Als ihre eigene geben die Recken die Ramperstorffergasse im 15. Bezirk an. Dumm nur, dass die in Wahrheit im Fünften ist. Falls man also demnächst grölende Kasperln der Woche durch Wien irrlichtern sieht: Die finden einfach nicht nach Margareten. Nicht umsonst betteln sie ja selbst verzweifelt auf ihrer Website: „Send Them Back“.