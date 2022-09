„Duell um Tirol“: FPÖ will Koalitionsverhandlungen

Abwerzger sah weiter gewichtige Stimmen in der Tiroler ÖVP, die einer Zusammenarbeit mit der FPÖ aufgeschlossen gegenüberstehen. Er nannte etwa Staatssekretär Florian Tursky sowie Granden in Wirtschafts- und Bauernbund. Die FPÖ hatte bei der Wahl am Sonntag mehr als drei Prozentpunkte zugelegt und 18,84 Prozent bzw. sieben Mandate (plus zwei) erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte landeten die Freiheitlichen in Tirol auf Platz zwei.