Mattle will bleiben, schließt Schwarz-Blau aus

Mattle stellt Führungsanspruch, kündigt Gespräche an

Der Führungsanspruch der ÖVP sei für Mattle klar. Er wiederholte, was er bereits im Wahlkampf angekündigt hatte: „Ich werde mit allen Parteien, die im Landtag vertreten sind, sprechen, nur nicht mit den Freiheitlichen.“ Auch eine Dreierkoalition würde er sich durchaus zutrauen, so der ÖVP-Spitzenkandidat.