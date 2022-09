Motorradfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Sonntag gegen 16.40 Uhr lenkte der einheimische Pkw-Lenker (65) in Birgitz auf der Gemeindestraße namens „Dorfplatz“. Er beabsichtigte, an der Kreuzung links in Richtung Götzens abzubiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt an der Stopptafel anhalten. Zur selben Zeit lenkte ein 16-jähriger Einheimischer sein Motorrad auf der Landesstraße in Richtung Westen. Der Pkw-Lenker übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer und fuhr in die Kreuzung ein.