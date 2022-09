Meloni: „Heute schreiben wir gemeinsam Geschichte“

Die Wahllokale sind am heutigen Sonntag bis 23 Uhr offen. Zwischendurch werden Angaben über die Wahlbeteiligung veröffentlicht. Nachwahlbefragungen werden nach Wahlschluss veröffentlicht. Mit einem Ergebnis wird erst am Montagvormittag gerechnet. Bis 12 Uhr hatten am Sonntag 18,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei den letzten Parlamentswahlen im März 2018 lag die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt noch bei 19,1 Prozent, teilte das Innenministerium in Rom am Sonntag mit.