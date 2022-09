Von der Leyen warnt Wahlfavoriten in Italien

In Brüssel herrscht große Anspannung angesichts der bevorstehenden Parlamentswahl in Italien, wo die Chancen gut stehen, dass die Rechtsaußen-Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) stärkste Partei wird und gemeinsam mit der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia eine Regierungsmehrheit erreichen könnte. Nun hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen klargestellt: „Wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln, haben wir Instrumente wie im Fall von Polen und Ungarn."