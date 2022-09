Altach-Ladies mit 6:0-Schützenfest bei Altenmarkt

Olsen als Torgarant

Nach Wiederbeginn erhöhte Rieke Tietz auf 5:0 für die Vorarlbergerinnen (54.) ehe Summer vier Wechsel vornahm und das Spiel ein wenig abflachte. Dafür, dass die Altacherinnen dennoch das halbe Dutzend an Toren voll machen und den erst zweiten Sieg im Duell mit den Niederösterreicherinnen feiern konnte, sorgte in der 88. Minute Olsen, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages - ihrem insgesamt bereits sechsten der Saison - auch die alleinige Führung in der Torjägerinnen-Liste übernahm.