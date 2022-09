Siegtorschütze kam aus dem Krankenbett

Mentalcoaching in der Salzburger Liga – das half Bramberg nach mauem Start zuletzt wieder auf die Beine. Trotz zerrissener Abwehr gelang nun in Bergheim der dritte Sieg in Folge. Der Siegtorschütze hätte das Match freilich fast verpasst. „Rangetiner ist auf Grundausbildung in Innsbruck, lag unter der Woche auf der Krankenstation“, verriet Boss Innerhofer. Nach langem Feilschen fuhr der Neuzugang am Samstag um 9.15 Uhr los, kam zehn Minuten vor Anpfiff um Punkt Mittag in Bergheim an – und erzielte von der Bank prompt sein Premierentor zum 3:2-Erfolg.