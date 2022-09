Tschürtz will Sicherheitspartner in Mattersburg

Klagenfurt als Vorbild

Nun könnte es jedoch zu einer Neuauflage kommen. Er wolle im Fall eines positiven Wahlergebnisses die Sicherheitspartner für Mattersburg und Walbersdorf umsetzen, kündigt Tschürtz an, der mit der Liste „Vorwärts Mattersburg“ als Bürgermeisterkandidat antritt. „Bei meinem Besuch in Klagenfurt, wo ein ähnliches Projekt bereits erfolgreich zur Anwendung gekommen ist, wurde über eine mögliche Realisierung für Mattersburg gesprochen. Das Ordnungsamt in Klagenfurt ist ein mobiles Bürgerservice für eine lebenswerte und saubere Stadt. Und genau so soll es auch in Mattersburg sein!“, sagt Tschürtz. Kontrolle, Information und AbmahnungDie Aufgaben des Mattersburger Ordnungsamtes würden vielfältig ausfallen: Bei den Grünanlagen, Spielplätzen und Stadtgebieten soll durch Kontrollen auf Sauberkeit und Sicherheit geachtet werden. Außerdem sollen die Mitarbeiter für Aufklärung, Information, Abmahnung und letztendlich auch Anzeigen zuständig sein.