Mieter in Angst vor Mietschock und „Wohnungssturm“

Grund für die Erhöhung ist das Auslaufen der Wohnbauförderung. Damit werden die Mieten vom Kategorie- auf das Richtwertsystem umgestellt. „Das ist in den Mietverträgen selbstverständlich schriftlich festgehalten“, erklärt ein Sprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Und das sei den Betroffenen vor Einzug bewusst gewesen. Nun sollen sogenannte „Case Manager“ in die Bauten ausschwirren und mit den Bewohnern „individuelle Lösungen“ finden. Es gebe ein umfassendes System an Wohn- und Mietbeihilfen in Wien, heißt es im Rathaus.