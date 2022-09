Polizei „sprengt“ wilde Techno-Party im Wald

In einem Waldstück im Weilhartsforst in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) hat die Polizei in der Nacht auf Samstag eine illegale Techno-Party mit rund 200 Feiernden aufgelöst. Die professionell aufgezogene Veranstaltung mit Bühne, DJ und Getränkeverkauf fand auf einer Lichtung statt. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft löste die Polizei die Veranstaltung auf. Zahlreiche Anzeigen hagelte es für die Feiergäste, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.