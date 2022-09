Innsbruck: Weiter großes Schweigen nach Bluttaten

Bereits vierter Mord in Tirol heuer

Das war bereits der vierte Mord in diesem Jahr in Tirol. Am 25. März hatte in einer Kufsteiner Wohnung eine 29-jährige Einheimische eine 51-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sodass die Frau später im Spital starb. Auslöser der Tat war eine Beleidigung. Ebenfalls nach einem Streit hat am 24. April ein 70-jähriger Einheimischer in einem Einfamilienhaus in Schwendt im Bezirk Kitzbühel seine Frau (68) stranguliert. Wenig später nahm sich der Mann dann aber selbst das Leben.