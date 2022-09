Sohn marschiert zur Polizei, gesteht Mord an Vater

Am Mittwochabend wurden Polizisten zu einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Hötting beordert, da ein Unglücksfall befürchtet wurde. „Verwandte hatten am Dienstag gegen Mittag zuletzt Kontakt zu dem 63-jährigen Bewohner“, schildern die Ermittler vom LKA Tirol. „Polizeibeamte konnten dann mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr über den Balkon in die Wohnung gelangen und fanden den Mann dort tot auf.“