Messerattacke: Frau lag blutüberströmt auf Straße

Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte in der Wohnung sichergestellt werden. Der mutmaßliche Täter hatte vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße ausgeforscht und festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. „Wir ermitteln wegen Verdachts des versuchten Mordes“, so das LKA.