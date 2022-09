Freund stach mindestens zehnmal auf Partnerin ein

Jede Aussage bisher verweigert

Der mutmaßliche Täter befand sich am Donnerstagnachmittag weiterhin in Polizeigewahrsam, wo er sich in Schweigen hüllt. „Er verweigerte bisher jede Aussage“, so Ermittler Hofmann weiter. Der Verdächtige sei polizeilich bisher noch nicht aufgefallen und besitze einen aufrechten Asylstatus.