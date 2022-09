Vater tot: Tatverdächtiger Sohn schweigt weiterhin

Es ist ein unfassbarer Fall, der die Ermittler des Landeskriminalamtes Tirol derzeit beschäftigt: Ein 63-Jähriger wird in Innsbruck tot in seiner Wohnung aufgefunden. Stunden später marschiert sein Sohn in die Polizeiinspektion am Flughafen und sagt den Beamten, dass er „einen Mord begangen habe“. Nach der Beichte verstummte der Tatverdächtige, er machte keinerlei weitere Angaben.