Variantenimpfstoff BA4/5 ab kommender Woche

Wer sich den nächsten Piks gegen das SARS-CoV2-Virus holen will, kann ab Dienstag zwischen den neuen Variantenimpfstoff BA1 von Pfizer und Moderna sowie dem Variantenimpfstoff BA4/5 von Pfizer wählen. Die mobile Impfstraße macht kommende Woche in Bizau und Hard Station. Zudem ist das Impfzentrum in Dornbirn geöffnet.