Nicht-Kunde erhielt Rechnungen fremder Personen

Energieversorger war nicht zu erreichen

„Obwohl ich nicht einmal Kunde bei Wien Energie bin“, so der Leser. Zweimal habe er versucht, die Angelegenheit telefonisch zu klären. Beim ersten Anruf sei er 17 Minuten, beim zweiten 32 in der Warteschleife gewesen. Erreicht habe er niemand. Also schrieb der Wiener an den Energieversorger, ersuchte um die Bereinigung der offensichtlich falschen Datensätze. Nachdem innerhalb einer Woche keinerlei Reaktion erfolgte, wandte sich Herr Z. letztlich an die Ombudsfrau.