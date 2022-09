„Mattle spielt nicht in der Champions-League!“

Tiwag wie „ein Klotz am Bein“

Wie hat sich VP-Chef Anton Mattle behauptet? „Man hat es an seinem Gesichtsausdruck gesehen, besonders wohl war ihm in der Fragerunde zum Strom nicht“, analysierte Katia Wagner. „Eislutscher-Anekdote“ habe er diesmal keine gebracht. Er habe sich mittelmäßig geschlagen, war eher in der Defensive, analysierte Wagner. Die Tiwag sei ein „Klotz am Bein“: „Wenn das stimmt, was FPÖ-Chef Markus Abwerzger sagt, könnte das die Bombe vor dem Wahlsonntag werden“, waren sich die Analysten einig.