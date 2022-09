Heißer Schlagabtausch bei „Krone“-Elefantenrunde

Wenn im Tourismus Lichter ausgehen, „auch im Wohnzimmer nicht hell“

Der Krieg in der Ukraine hat ein Thema massiv beschleunigt, nämlich die Energiekrise. Die Preise im Energiebereich gehen durch die Decke, nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich. Ein wichtiger Hebel in der Energiekrise ist das Sparen. Doch was bedeutet das für den in Tirol so wichtigen Wintertourismus? Seilbahnunternehmen wollen 15 Prozent der Energiekosten einsparen, erklärte Mattle, der zugleich auch Aufsichtsratschef des Landesenergieversorgers Tiwag ist.