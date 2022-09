Sanktionen gegen Russland

FPÖ will Volksbefragung zu Sanktionen

Ausgerechnet am Tag, an dem Putin eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angekündigt und mit einem Atomangriff gedroht hatte, trat die FPÖ gegen die Sanktionen auf und brachte einen Antrag auf die Abhaltung einer Volksbefragung ein. Damit steht sie im Parteienspektrum allein da. Die Sanktionen seien „alternativlos“, betonte ÖVP-Europa-Ministerin Karoline Edtstadler. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach von „Putinflation“, jetzt sei Entschlossenheit und Geschlossenheit gegenüber Putin ein Gebot der Stunde. Und der Bundespräsident erinnerte daran, dass alles mit dem Krieg begonnen habe, nicht mit den Sanktionen.