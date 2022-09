Trinkwasser in Südsteiermark gefährlich verseucht

Tillmitsch in der Südsteiermark: Hier reiht sich Einfamilienhaus an Einfamilienhaus. Bis zum Dorfplatz schallt das Lachen aus dem benachbarten Kindergarten. Trotzdem ist Franz Ehgartner wütend. Vor wenigen Tagen hat der Anrainer erfahren, was die Behörden schon seit Frühjahr 2021 wissen: Dass das Grundwasser im nördlichen Leibnitzerfeld durch sogenannte perfluorierte Alkylsäuren (PFAS) verunreinigt ist. Sie können laut Umweltbundesamt „krebserregend und fortpflanzungsgefährdend“ sein.