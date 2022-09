Analyse: Tiroler Wahlkampf auf der Zielgeraden

Liste Fritz/Neos: „Für die beiden gibt es ein erklärtes Ziel: Mitregieren! Die Liste Fritz mit Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint an der Spitze setzt auf die Menschen und ihre Probleme in Tirol, rückt den Bürger in den Mittelpunkt und zeigt klar auf, dass man mitregieren möchte - aber ohne ÖVP. Neos-Chef Dominik Oberhofer verkauft sich als Wirtschaftsfachmann, der natürlich auch die pinken Kernthemen Bildung und Wohnen abdecken möchte. Beide Listen fahren einen Kuschelkurs, der sie beim Ringen um einen Platz in der zukünftigen Koalition sicherlich nicht benachteiligen wird. Man wird aber möglicherweise nur einen der beiden Listen zum Regieren brauchen, wenn man die SPÖ als gesetzt sieht.“