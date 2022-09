Wohn-Not in 148 Gemeinden: Was macht die Politik?

Dominik Oberhofer (Neos): „Mietkauf-Modelle“

Tirol ist eine der lebenswertesten Regionen der Welt. Damit das auch so bleibt, braucht es ausreichend leistbaren Wohnraum für alle. Mit Neos in der nächsten Landesregierung werden wir im Ortszentrum nachverdichten, also in die Höhe bauen und eine Sanierungsoffensive starten. Damit sich auch wieder mehr junge Familien Eigentum leisten können, setzen wir auf Mietkauf-Modelle. Wir stehen dafür, dass man sich in Tirol aus eigener Kraft wieder etwas aufbauen kann.