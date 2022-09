Einkauf, Miete, Tanken & Co.: Teuer in den Winter

Dominik Oberhofer (Neos): „Abgaben zu hoch“

Ein erster Schritt wäre ein Teuerungsausgleich mit direkter Auszahlung an Mindestsicherungsbezieher. Sowohl Bundes- als auch Landesregierung müssen aber auch ausgabenseitig ansetzen. Was die Landesregierung kann, ist Heizkostenzuschüsse erhöhen und gezielt an jene ausbezahlen, die sie brauchen. Außerdem sind die Kommunalabgaben wie Müll und dergleichen in Tirol viel zu hoch. Für die Unternehmer muss in Tirol die Tourismusabgabe abgeschafft werden.