Vor Tirol-Wahl: Großer Showdown im „Krone“-Studio

Der Countdown zur Tiroler Landtagswahl am Sonntag läuft! Die Spitzenkandidaten der sechs im Landtag vertretenen Parteien sind heute, Mittwoch, zu Gast in der großen „Krone“-Elefantenrunde. Heiße Themen: Wie stehen die Parteien zu Teuerung, Energiekrise, Arbeit und Klimaschutz? Am Abend, auf krone.tv und krone.at.