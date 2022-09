Wie Tirols Politik das Heizen leistbar machen will

Als im August plötzlich 140.000 Haushalte in 35 Tiroler Gemeinden ohne Strom dastanden, stellte sich die Frage: War das ein Vorgeschmack auf ein Blackout, vor dem die Politik seit Monaten warnt? Energie ist das Thema der Stunde. Der Energiebedarf beträgt in Tirol 24.241 Gigawattstunden, etwa die Hälfte davon wird in Tirol produziert. Die andere Hälfte – Gas und Öl – wird aus dem europäischen Markt zugekauft. Im Gegensatz zu Ost-Österreich hängt Tirol am deutschen Gasnetz. 900 Wasserkraftwerke gibt es, sie machen etwa die Hälfte der in Tirol hergestellten Energieproduktion aus.