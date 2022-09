Endloser Transit: Verkehr bleibt Tirols Sorgenkind

Pia Tomedi (KPÖ): Amazon Durchfahrt verbieten

Als KPÖ setzen wir an bei der Frage, wer vom gestiegenen Verkehrsaufkommen am stärksten profitiert? Die Steigerung der Mobilität geht Hand in Hand mit der Steigerung der Konzerngewinne. An erster Stelle steht der US-Handelsriese Amazon. Die KPÖ fordert deshalb ein Ein- und Durchfahrtsverbot nach Tirol für Amazon und dessen Produkte. Das würde den 24h-Verkehrsstrom durch Tirol entschärfen, das lokale Kleingewerbe stärken sowie Mensch und Natur entlasten.