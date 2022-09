Polizei fand illegales Waffenarsenal in Klagenfurt

Der Klagenfurter konnte dann auch schnell ausgeforscht werden - in der Wohnung seiner Mutter wurden die Beamten fündig. „Er gab auch zu, dass er bei den Schießübungen dabei war“, so die Polizei. „Bei der Nachschau fanden wir zwei Langwaffen, einige Gewehrlaufrohlinge, Griffstücke für Pistolen und Munition.“ Die restlichen Waffen seien aber beim Niederösterreicher im Keller, gab der Klagenfurter an.