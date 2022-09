„Atomschlag bei Queen-Begräbnis“ im Russen-TV

Regelmäßig fallen russische Propagandisten des staatlichen Fernsehsenders Rossiya-1 mit absurden Behauptungen auf. So jetzt auch der Abgeordnete zur Duma (der russischen Volkskammer, Anm.), Andrey Gurulyov, der in den vergangenen Monaten in der bekannten Talkshow wiederholt Kreml-Propaganda verbreitet hat. Dass Russland den Krieg (gegen die Ukraine) nicht gewinne, sei keine Option, zeigte er sich zuversichtlich: „Wir werden gewinnen und überleben, egal was es kostet“, erklärte er in der Talkshow.