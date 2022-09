Weiter kein Wort über Schwarzbau des Ex-Ortschefs

Arbeiten an Inneneinrichtung

Nur die SP äußerte sich zur Causa. Man könne nicht beurteilen, ob es sich um einen Schwarzbau handle. Es habe kein Fraktionsvertreter bei der Entscheidungsfindung des Ortschefs mitgewirkt, auch habe man keinen Einblick in die Akte des Bürgermeisters. Brandstätter dürfte sich seiner Sache weiter sicher sein. „Nur die Fahrzeuge für die Inneneinrichtung parken nicht mehr vor, sondern hinter dem Haus“, so ein Lasberger.