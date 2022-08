Bungalow-Errichtung wirft viele Fragen auf

Auszugshaus oder Abbruchhaus? Diese Frage stellt sich in Lasberg. Wie berichtet, steht der ehemalige VP-Ortschef Josef Brandstätter unter Verdacht, auf der Liegenschaft seines Sohnes einen Schwarzbau errichtet zu haben. Ein altes Mietwohnhaus in der Ortschaft Walchshof hätte nur zu einem Teil renoviert werden dürfen. Tatsächlich wurde es aber zur Gänze geschliffen und mit dem Bau eines Bungalows begonnen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. „Da die Liegenschaft meine Sohn gehört, kann ich keine detaillierten Auskünfte geben“, will Brandstätter auch nichts zu den Vorwürfen sagen.