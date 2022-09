Junge Iranerin nach Festnahme gestorben

Die iranische Sittenpolizei stand zuletzt immer stärker in der Kritik. Seit der Islamischen Revolution 1979 müssen Frauen unabhängig von ihrer Nationalität und ihrem Glauben in der Öffentlichkeit ihr Haar bedecken. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben jedoch viele Frauen in Teheran und anderen Großstädten die Vorschriften leger ausgelegt und zumindest einzelne Haarsträhnen aus ihrem Schleier hervorschauen lassen.