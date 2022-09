Tränen, Blumen, Applaus - und ein TV-Fauxpas

Tränen bei den Royals

Die echten Royals zeigten sich bei der Zeremonie ungewohnt emotional. Während die Queen sich als Familienoberhaupt stets in stoischer Zurückhaltung geübt hatte, kämpfte ihr ältester Sohn und nun Regent Charles mehrfach mit den Tränen. Die Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice verließ die Kirche nach dem Aussegnungsgottesdienst in Windsor unter Tränen, auch Herzogin Meghan, die Gattin von Prinz Harry, liefen die Tränen übers Gesicht. Die siebenjährige Prinzessin Charlotte brach nach dem Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey in Tränen aus, Mama Kate, die nunmehrige Princess of Wales war aber zur Stelle, um die Kleine zu trösten.