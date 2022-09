Predigt des Erzbischofs von Canterbury im Wortlaut

Im Jahr 1953 begann die Königin ihre Krönung mit einem stillen Gebet, direkt am Hochaltar. Sie hat Gott die Treue geschworen, bevor irgendjemand ihr die Treue geschworen hat. Ihr Dienst an so vielen Menschen in diesem Land, im Commonwealth und in der Welt hatte seine Grundlage darin, dass sie Christus - Gott selbst - folgte, der sagte, er sei ,nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben‘.