Wenn der Postler lange Zeit nicht mehr klingelt

„Wir haben am 8. September das letzte Mal Post bekommen“, schildert ein Alberndorfer am Montag der „Krone“ – und nicht nur bei dem 60-Jährigen blieb der Briefkasten leer. In der gesamten Siedlung kamen weder Briefe noch Prospekte an. „Ich habe schon zweimal angerufen. Man sagte mir jeweils, dass man es sich nicht erklären könne und man die Beschwerde ans Verteilerzentrum weitergeben werde“, sagt der Mühlviertler. Auch aus einem Nachbarort gab es Meldungen über Ausfälle.