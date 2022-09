Ruhe und Entspannung mit Alpaka-Yoga

Zurück in Frauenkirchen, wo seine Familie bereits in dritter Generation Weinbau betreibt, reifte schließlich der Entschluss, eine Kombination aus Weingut und Alpakahof anzubieten. 2021 folgte die Eröffnung in Frauenkirchen, nahe der St. Martins Therme & Lodge. „Wir trauen uns zu behaupten, dass wir ein Paradies für Weinliebhaber und Tierfreunde geschaffen haben“, so Pinetz.