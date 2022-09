Holzriese will Wärme für 18.000 Haushalte liefern

Der Holzstoff-Hersteller Kaindl will groß investieren: Am Werksgelände in Wals-Siezenheim sollen ab Ende 2023 rund 175 Millionen Euro investiert werden. Der Konzern plant ein Biomasse-Heizkraftwerk, dass auch die beiden Standorte in Wals-Siezenheim und Annaberg-Lungötz vollständig mit Strom versorgen soll.