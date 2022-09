James Cromwell lässt sich gerne festnehmen

Hollywood-Schauspieler James Cromwell hält nach eigenen Worten Festnahmen bei seinen Tierschutz-Protestaktionen für „keine große Sache“. „Wir wurden einige Male festgenommen und es scheint einen Unterschied zu machen. Es würde ansonsten nicht so viel Spaß machen“, sagte der 82-Jährige, der sich im Mai in einer Starbucks-Filiale an der Theke festgeklebt hatte, dem US-Magazin „Variety“. „Und es gibt Fortschritte.“