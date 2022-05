James Cromwell klebte sich an Starbucks-Theke fest

In „Ein Schweinchen namens Babe“ spielte er den warmherzigen Bauern, jetzt geriet Hollywood-Schauspieler James Cromwell wegen des Themas Milch in Rage. Gemeinsam mit anderen Aktivisten klebte sich der 82-Jährige jetzt mit Leim an der Theke einer Starbucks-Filiale fest, um gegen die höheren Preise für vegane Milch zu protestieren.