Bub (11) tot aufgefunden: Verletzungen entdeckt

Am Samstagvormittag alarmierte die Mutter die Einsatzkräfte, nachdem sie den Burschen leblos in der Wohnung entdeckt hatte. Rettungskräfte und Polizei rückten aus, doch alle Wiederbelebungsmaßnahmen waren vergebens - die Notärztin konnte nur noch den Tod des Elfjährigen feststellen, der an einer Vorerkrankung litt. Die Ermittler sprachen dennoch von einem „bedenklichen Todesfall“, der Bursch soll dem Vernehmen nach nicht näher definierte Verletzungen aufgewiesen haben.