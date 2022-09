Die Kürbissaison startet

Die Temperaturen sinken wieder und der Herbst klopft an - damit startet auch die Kürbissaison wieder. Sei es, dass man diese leckere Köstlichkeit in der nächsten Suppe verwendet oder als Dekorationsartikel. Derzeit kann man in ganz Österreich Felder mit zahlreichen reifen Kürbissen antreffen. Diesen Schnappschuss hat uns Leserreporterin Jenny T. zukommen lassen.