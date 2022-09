Für die Edelmetallsammler nun auch Gold vom Land

Vier Jahrzehnte auf der Bühne

Jetzt wurde den „Romantikern des Schlagers“ anlässlich ihres 40-Jahr-Bühnenjubiläums eine ganz besondere Ehre zuteil. Völlig unerwartet tauchte Freitagabend beim Fest in Millstatt Landeshauptmann Peter Kaiser auf. Er kam als glühender Nockis-Fan - und das nicht mit leeren Händen. Für Markus Holzer, Siegi Willmann und Kurt Strohmeier gab’s das „Große Ehrenzeichen des Landes“ und für die Ur-Nockis Friedl Würcher und „Murli“ Wilfried Wiederschwinger gar das „Große Goldene Ehrenzeichen des Landes“. „Sie tragen Kärnten in die Welt hinaus und sind die besten Botschafter unseres Landes“, sagte Peter Kaiser. Der Beschluss in der Landesregierung fiel übrigens einstimmig.